THE EPSTEIN CIVILIZATION AND THE ELITE WAR – PART 1
FACTIONS AND CONTROL SYSTEMS
23 hrs ago
Gaius Baltar
September 2025
Rant #1 – Lying PR weasels and their AI accomplices
Toilet paper, cholesterol, motion sickness, Russia, and Net-Zero
Sep 25, 2025
Gaius Baltar
WORLD WAR III SITUATION REPORT
LET THE GOOD TIMES ROLL!
Sep 10, 2025
Gaius Baltar
July 2025
SADISM AS A SOCIAL FORCE (AND A WAY OF LIFE)
THE MODERN QUEST FOR SADISTIC FREEDOM
Jul 5, 2025
Gaius Baltar
February 2025
THE NEW HERMIT KINGDOM
THE CONTAINMENT (AND DESTRUCTION) OF THE EUROPEAN UNION
Feb 23, 2025
Gaius Baltar
December 2024
IS CONSCIOUSNESS FADING IN MODERN SOCIETY?
INTERNAL BLINDNESS AND MENTAL BARRIERS
Dec 21, 2024
Gaius Baltar
SO, WHAT HAPPENED IN SYRIA?
We’ve had a regime-change in Syria.
Dec 12, 2024
Gaius Baltar
November 2024
THE JAGUAR EXPERIMENT
FASCISM FOR THE GOOD PEOPLE
Nov 27, 2024
Gaius Baltar
September 2024
REFUGEE VOLKSWAGEN AND THE EU’S CUNNING PLAN TO OUTFOX REALITY
The European Union has been following an economic plan of sorts for quite some time.
Sep 13, 2024
Gaius Baltar
SCIENCE-FICTION GLOBALISM: HOLLYWOOD’S DESTRUCTION OF EVERYONE AND EVERYTHING
The science fiction and fantasy genres have become playgrounds for dark globalist forces – with everything in sight being remade and reinterpreted.
Sep 6, 2024
Gaius Baltar
August 2024
THE TRIUMPH OF THE BODY
SEX AS IDENTITY AND SEXUAL ACTIVISM
Aug 25, 2024
Gaius Baltar
July 2024
WHY DEI CRASHES PLANES AND ECONOMIES
The advocates of “equality” have been focusing their attention on western economies for decades.
Jul 11, 2024
Gaius Baltar
